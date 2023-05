Sigtelse: Satte strips på offers håndled

RETTEN I NÆSTVED: De nye sigtelser mod en 32-årig mand er onsdag eftermiddag blevet læst op i den åbne del af et retsmøde, og her fremkom nye detaljer, som offentligheden ikke har hørt før.

Den 32-årige er sigtet for at have kvalt Emilie Meng i sommeren 2016. Og i forbindelse med et overfald og voldtægtsforsøg i Sorø mod en ung pige sidste år, prøvede gerningsmanden at bagbinde sit offer med såkaldte strips.

Da anklageren læst sigtelserne op, fremkom det, at den nu 32-årige mand er sigtet for drab og frihedsberøvelse ved eller i nærheden af Korsør Station at have udsat Emilie Meng for frihedsberøvelse og på et ukendt sted for voldtægt og blandt andet ved kvælning at have dræbt hende. Derefter anbragte han på ukendt tidspunkt Emilie Meng ved Regnemarks Bakke på Midtsjælland.

Da anklageren oplæste den nye sigtelse vedrørerende et overfald i Sorø sidste år, lød det, at han havde truet en pige med kniv, ligesom han slog hende i maven med knyttet hånd. Han forsøgte frihedsberøvelse, og satte sig på hendes ryg. Han påsatte strips på hendes håndled, holdt hende for munden, ligesom han havde til hensigt at udsætte hende for voldtægt, oplæste anklageren i retten.

Det mislykkedes, fordi pigen skreg op, hvorefter han sagde, at hun skulle tælle til 100. Han forlod herefter stedet, lød det i oplæsningen af sigtelsen.

Den 32-åriges forsvarer Karina Skou siger i retten, at hendes klient nægter sig skyldig i de nye sigtelser.

Retsmødet finder sted, fordi en dommer skal vurdere, om der er et mistankegrundlag i sigtelserne om drab på Emilie Meng og overfaldet i Sorø, der gør, at han også skal sidde varetægtsfængslet på de to sager og ikke alene være sigtet for dem, som det har været tilfældet de seneste par uger.

Anholdt i sag om 13-årig

Den 32-årige mand blev anholdt søndag den 16. april, efter en 13-årig pige var blevet frihedsberøvet udenfor byen Kirkerup på det sydlige Sjælland.

Pigen blev fundet i et hus i Korsør-området 27 timer efter, hun var forsvundet, og hendes cykel, taske og telefon lå efterladt i en vejside.

Den 32-årige mand befandt sig på adressen, hvor pigen blev fundet af politiet.

I et grundlovsforhør dagen efter, blev han varetægtsfængslet på en begrundet mistanke om blandt andet langvarig frihedsberøvelse af pigen.

Han erkendte sig delvist skyldig, men hvad han har indrømmet, og hvad han nægtede i den sag, kom ikke frem, da dørene blev lukket af hensyn til den videre efterforskning.

Halvanden uge efter grundlovsforhøret afholdt politiet et pressemøde og oplyste, at de havde sigtet den 32-årige mand for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Meng i sommeren 2016.

Han blev også sigtet for overfaldet i Sorø i november sidste år på en ung pige, der dog fik kæmpet sig fri.

Retten i Næstved har i eftermiddag lukket dørene for den videre drøftelse af bevismaterialet. Dommeren afsiger kendelse i løbet af et par timer.

