Sigtelse: Skrothandel skjulte narko og våben

Som kulmination på en efterforskning om handel med våben og narko bliver syv mænd i dag begæret varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i retten i Næstved.

Mændene bliver fremstillet efter Særlig Efterforskning Øst onsdag slog til i en større aktion, hvor 21 steder blev ransaget, mens i alt 11 personer blev anholdt.

Ved samme aktion kunne politiet beslaglægge 635 gram kokain, 20 kilo hash, ammunition og et større kontantbeløb blev beslaglagt.

Iført håndjern og flankeret af betjente blev syv af de 11 anholdte torsdag morgen ført ind i retslokalet en efter en. Der er tale om flere mænd i 20'erne og 30'erne og en enkelt mand i slutningen af 40'erne. Der er desuden to brødre mellem de sigtede.

De syv er sigtet i et sagskompleks der omhandler salg og besiddelse af våben, kokain og hash.

Mistænker salg til kriminelle miljø

En sigtelsen går på overdragelsen af tre skydevåben i København, som efterfølgende blev fragtet til en skrothandler ved Haslev. Herfra blev våbene ifølge sigtelsen solgt videre.

På samme måde omhandler en sigtelse salg og videre distribution af 1,8 kilo kokain, som på skrothandel-pladsen er blevet delt i mindre portioner og fragtet derfra i flere biler.

Allerede onsdag meldte politiet ud, at det er efterforskernes opfattelse, at handlen med våben og narkotika har haft sit udspring i Haslev med en 32-årig mand som bagmand for netværket.

Fra adressen i Haslev har der ifølge politiet været solgt og distribueret narkotika til de omkringliggende byer. Samme netværk har efter politiets opfattelse indkøbt våben med videresalg til forskellige kriminelle miljøer for øje.

De syv fremstillede er beskyttet af navneforbud og efter en gennemgang af sigtelserne blev dørene i sagen lukket efter anmodning fra anklageren. Det er derfor uvist, hvordan de sigtede forholder sig i sagen.

Campingvogn gemte narko

Det var torsdag morgen, at politiet slog til ved en koordineret aktion, hvor beredskab og politi fra flere kredse deltog. Særligt en auto-ophugger i Haslev var udgangspunkt for massive undersøgelser, hvor betjente og teknikere minutiøst gennemgik flere skrammelbiler og campingvogne på skrotpladsen foran firmaet.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er flere af bilerne fyldt med skrald.

- Der er over 6000 biler, fortæller en mand med tilknytning til stedet til Ekstra Bladets udsendte.

I forbindelse med anklagerens gennemgang af sigtelserne kom det frem, at man blandt andet fandt et kilo kokain i en campingvogn, mens et skjulested på skrotpladsen gemte på 23 kilo hasgh.

Vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst fortalte onsdag, at der er tale om ganske alvorlig kriminalitet.

- Ved en virksomhed i Haslev pågår der stadig en omfattende og kompliceret ransagning, som forventes at kunne strække sig over flere døgn, sagde han i politiets meddelelse.

Politiet udelukkede samtidigt ikke, at der vil være flere anholdelser i sagen.