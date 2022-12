Sigtelse: Skubbede hospitalsansat omkuld

Mandag formiddag rykkede politiet ud til Aarhus Universitetshospital i det nordlige Aarhus, hvor en 33-årig mand ifølge anmeldelsen opførte sig truende og havde skubbet en ansat omkuld.

Det oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Ved betjentenes ankomst havde den 33-årige mand bevæget sig udenfor, hvor betjentene mødte ham. Men manden var 'fortsat opfarende og modsatte sig anholdelsen', beskriver politikredsen.

I sidste ende lykkedes det dog betjentene at lægge manden i håndjern, hvorefter han blev taget med på politistationen.

Her blev han sigtet for vold mod en offentligt ansat, ligesom han blev sigtet for at 'lægge hindringer i vejen for politiets arbejde'.