Sigtelse: Slog 15-årig ned med bat

To unge mænd er sigtet for forsøg på manddrab efter drama under fest

Under en fødselsdagsfejring i en lejlighed i Lyngby tiltvang flere personer sig adgang og slog en 15-årig dreng, der var gæst i lejligheden, ned. Det fortæller en beboer, som var vidne til episoden.

– Pludselig stod der 4-5 personer i lejligheden. Folk råbte og skreg, og der var totalt kaos, fortæller vidnet, som ikke vil stå frem med navn, eftersom en gerningsperson endnu ikke er blevet pågrebet.

Blod overalt

En ung mand var bevæbnet med et bat, som han ifølge sigtelsen, slog den 15-årige med gentagne gange.

- Han slog ham så hårdt til sidst, at battet splintrede. Det var meget voldsomt, og der var blod overalt, siger beboeren og fortsætter.

– Jeg er glad for, at gerningsmanden ikke havde en kniv, for så var det nok endt med mord.

Da beboeren råbte, at han ville ringe efter politiet, stak gruppen af.

Den 15-årige dreng fik store skader, men er uden for livsfare.

Ifølge beboeren bunder den voldsomme episode i kærestesorger. Sagens anklager Kenneth Siljat vil ikke gå i detaljer om motivet, men han bekræfter, at kærlighedsproblemer spiller en rolle.

Opgangen er stadig præget af blodspor. Foto: Kenneth Meyer.

Unge piger involveret

Nordsjællands Politi anholdt først en 18-årig mand, og tirsdag formiddag blev endnu én, denne gang en 19-årig, anholdt i sagen. De blev i dag fremstillet i et grundlovsforhør.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at de to sigtede og en tredje geringsmand under episoden havde følgeskab af tre unge piger, som alle er under 15. De kan derfor ikke retsforfølges.

Volden var så voldsom, at politiet sigtede de to unge mænd for forsøg på manddrab. Dommeren valgte dog alene at varetægtsfængsle dem på en mistanke om grov vold.

De to unge mænd virkede begge meget nonchalant i retten. Da sigtelsen blev læst op af anklageren, afbrød den 19-årige flere gange med kommentarer, inden han blev tysset på af sin forsvarer.

Resten af retsmødet foregik bag lukkede døre, så deres forklaringer er ukendt for offentligheden. Men de nægter sig begge skyldige

De nægter sig begge skyldig. De er fængslet i foreløbig fire uger.