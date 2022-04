Sigtelse: Slog betjent ved kirkegård

En 26-årig mand er Skærtorsdag blevet fængslet i surrogat, sigtet for vold mod politiet under et optrin ved Helsingør Kirkegård onsdag.

Politiet var rykket ud til en anmeldelse om, at en mand i en lejlighed kastede ting ud af sit vindue. Da politiet kom frem, traf de en 26-årig mand ved indgangen til Helsingør Kirkegård.

I følge patruljens udsagn holdt manden den ene hånd i lommen, og man ville sikre sig, at han ikke havde noget, for eksempel en kniv, på sig. Derfor ville de tage fat i ham, men han svingede en knytnæve ud og slog en politikadet i hovedet, så vedkommende fik en bule. Manden blev anholdt med den, i følge patruljens udsagn, fornødne magtanvendelse og fik hudafskrabninger, der blødte.

Mandens udsagn i retten gik på, at han havde fremvist sine hænder til patruljen, og han gav udtryk for, at han blot havde slået ud i affekt, fordi han oplevede, at politiet angreb ham.

Retten fandt, at der var en bestyrket mistanke om, at der var sket vold mod politiet, og at man kunne frygte, at manden på fri fod kunne begå ligeartet kriminalitet. Han blev fængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, oplyser anklager Ulla Greibe, Nordsjællands Politi.

