Sigtelse: Slugte 65 kugler narko

Politiet i Københavns Lufthavn anholdt i går en 47-årig mand med narko i maven.

Det kom frem i Københavns Byret fredag, hvor manden blev fremstillet in absentia. Han er pt. indlagt på Hvidovre hospital.

Anklageren oplyste i retten, at Toldvæsnet havde fået et tip om, at der var mistanke til manden, der kom med et fly fra Amsterdam. I København blev han trukket til side og efter en kort afhøring, erkendte han, at han havde slugt 65 kugler.

Manden mente selv, at det kunne være noget narkotika, men han vidste ikke præcis, hvad der var i kuglerne.

Ifølge anklageren forklarede den 47-årige politiet i lufthavnen, at han var blevet tvunget til at sluge kuglerne at nogle personer, som truede med at slå hans familie ihjel.

Han rejste fra Spanien til en lejlighed i Amsterdam, hvor han slugte kuglerne. Han kunne ikke sluge mere end de 65.

Derefter tog han mod København, hvor han havde fået at vide, at han ville blive kontaktet.

I stedet blev han altså stoppet af dansk politi og bragt på hospitalet. Det skal nu fastslås, hvad kuglerne indeholder.

Den 47-årige blev fængslet i 10 dage, men skal genfremstilles, når han er i stand til det.