Sigtelse: Smuglede 15 kilo kokain i skjult rum

Det var et umage par, der lørdag blev fremstillet i grundlovsforhør sammen i Retten i Glostrup i en sag om indsmugling af 15 kilo kokain.

Den ene mand er 63 år gammel og havde en tolk, der oversatte til tysk. Hans modersmål er dog arabisk, fremgik det.

Han var iført en sort dynejakke med hætte, mørkeblå bukser, briller med tyndt stålstel og var skaldet på toppen, og en af de efterforskere, der var med i retten, havde en bevispose med, der indeholdt en mørkebrun toupé.

Den anden er 22 år gammel, havde langt sort hår til ned over skuldrene, der var uglet bagtil og med et sparsomt overskæg. Han var iført en sort tynd dynejakke, der var repareret med et stykke sølvgrå gaffer-tape på det ene ærme og beige bukser. Han sad og kiggede frem for sig med kinden hvilende på hånden og havde ikke brug for tolk. Da hans forsvarer bad om navneforbud, oplyste hun, at han er ustraffet.

De blev anholdt fredag eftermiddag på en adresse i Hvidovre.

Det var anklager Julie Solhøj fra NSK, der fremstillede, og hun sigtede de to for 20. januar omkring klokken 15.20 på en adresse i Hvidovre at have besiddet og indsmuglet ikke under 15 kilo kokain i et skjult rum i en tysk indregistreret bil.

De oplyste begge via deres forsvarere, at de nægter sig skyldig.

Herefter bad anklageren om lukkede døre blandt andet med henvisning til sagens opklaring, den store mængde kokain, at der er uidentificerede medgerningsmænd, der ikke skal have mulighed for at blive bekendt med sagens indhold, og at det tyder på, at der er noget organiseret i sagen.

Det gav dommeren medhold i, ligesom begge er beskyttet af navneforbud.

Efter lidt over en times retsmøde, blev de begge varetægtsfængslet frem til 16. februar på påvirkningsrisikoen og også unddragelsesrisikoen i forhold til den ældre. Den yngste tog forbehold for kære af fængslingen.