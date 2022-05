Sigtelse: Snød 92 kvinder ved navn Betty

To 23-årige mænd, der er dømt før, er sigtet for at købe dyre tasker for ældre kvinders penge

DOMMERVAGTEN I KØBENHAVN: Under påskud af at ringe fra Udbetaling Danmark narrede svindlere betalingsoplysninger ud af 92 kvinder i alderen 60-98, der alle havde fornavnet Betty.

Oplysningerne brugte de til at købe varer via Apple Pay hos blandt andet Louis Vuitton-butikken i København for ikke under 98.000 kroner.

Det fremgår af sigtelsen mod to 23-årige mænd og flere p.t. ukendte medgerningsmænd, der blev læst op i dommervagten i København søndag, hvor en 23-årig mand blev genfremstillet.

Han blev allerede fremstillet i torsdags sammen med den medsigtede, men fik på det tidspunkt alene sin anholdelse opretholdt i tre gange 24 timer, mens hans medsigtede blev varetægtsfængslet i 13 dage. De nægter sig begge skyldige.

Sigtelsen for svindel mod de mange med fornavnet Betty er dog ny.

Ved torsdagens grundlovsforhør blev de alene sigtet for at have franarret betalingsoplysninger fra to kvinder født i henholdsvis 1945 og 1955 12. og 13. april i år, som de misbrugte til at købe to Louis Vuitton-tasker til en samlet værdi af 23.954 kroner og to Gucci-tasker til en samlet værdi af 12.010 kroner.

De to kvinder hed begge Gurli.

I Louis Vuitton-butikken i København blev der ifølge sigtelsen købt to Louis Vuitton-tasker til en samlet værdi af 23.954 kroner. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dømt for det samme

Den 23-årige lignede ikke selv en, der havde hang til dyre mærkevarer, da han blev ført ind i dommervagten. Han var klædt i sort fra top til tå med sort dynejakke, sorte cowboybukser, sorte strømper og sorte sko. Ting, der fremstod som stangvarer. Han selv lignede også en helt almindelig ung mand.

Svindlen mod de 92 kvinder skete ifølge sigtelsen fra et ukendt sted på Vesterbro og på Købmagergade i København 4. maj i år mellem klokken 10.18 og 17.21, og den 23-årige bekræftede, at han blev anholdt ni minutter senere klokken 17.30.

Hvad den unge mand i øvrigt forklarede er uvist, fordi dørene herefter blev lukket med henvisning til, at der er ukendte medgerningsmænd på fri fod. Han blev varetægtsfængslet frem til 30. maj.

Københavns Politi udsendte torsdag en pressemeddelelse om anholdelserne. Her fortalte de, at de to 23-årige blev anholdt efter en kort og intensiv efterforskning i en lejlighed i indre by. Både den og en anden lejlighed i indre by blev ransaget, ligesom også Fyns Politi assisterede med ransagninger på to adresser i Odense.

Ved ransagningerne blev der blandt andet fundet dyre designermøbler og et dyrt armbåndsur.



De oplyste også, at det ikke er første gang, at Københavns Politi har sigtet og tiltalt de to mænd. Den oprindelige efterforskning blev af politiet kaldt for 'Sweet Talk' - der henviser til, at de ældre blev lokket med indsmigrende tale.

3. februar i år var de i retten, hvor de tilstod omkring 60 tilfælde af samme form for bedrageri for omkring seks millioner kroner. Også her var ofrene kvinder, der havde navne som Else, Herdis eller Esther, der kan antyde, at der er tale om ældre personer.

Ifølge Ritzau blev svindelpengene brugt på fester, dyrt tøj og designermøbler. Det kostede en dom på to år og seks måneders fængsel, men mændene blev ikke straks sendt til afsoning. Derfor var de på fri fod, da politiet slog til.

Politiet opfordrer til, at man aldrig giver oplysninger om bankkonti, koder og cpr-nummer til personer, der via telefonen opgiver at være en bank, politiet eller en offentlig myndighed.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En tidligere Brøndby-hooligan sidder i øjeblikket på anklagebænken i en sag om 1300 sexovergreb mod 14 unge mænd og én kvinde. Hør mere om sagen i ugens udgave af 'Afhørt'.