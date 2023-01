Sigtelse: Sosu-elev lænsede ældres betalingskort

Som sosu-elev var det en 36-årig kvindes opgave at passe og pleje de ældre på de plejehjem, hvor hun var ansat under sin uddannelse.

Men i stedet lænsede hun angiveligt deres konti for tusinder og atter tusinder af kroner.

Det fremgår af en retsmødebegæring fra anklagemyndigheden i Københavns Politi, hvor de knap 200 bedrageriforhold er gengivet over 12 tætskrevne sider.

Syv borgere var ifølge sigtelserne mod kvinden ofre for hendes kriminalitet, der bestod i misbrug af deres kreditkort.

Kortene blev misbrugt enten til at købe diverse varer på internettet eller til at hæve kontanter fra hæveautomater.

En ældre mand på et plejehjem på Vesterbro i København fik ifølge sigtelserne misbrugt tre betalingskort. Dem fik kvinden adgang til gennem mandens mobiltelefon, som befandt sig på hans stue.

Samlet set blev der ifølge anklagemyndighedens sigtelse svindlet for 161.962 kroner.

Det beløb nåede kvinden ved i løbet af otte måneder i 2020 og 2021 at foretage knap 80 handler - både små og store.

Blandt andet foretog hun et køb på 29 kroner hos elektronik- og hvidevareforhandlerkæden Power, mens hun købte for 6100 kroner hos Hobro Cykler, lyder det i sigtelsen.

Samme mand blev i øvrigt frastjålet tre Mont Blanc-kuglepenne til en samlet værdi af 10.000 kroner.

To andre beboere på samme plejehjem fik ifølge sigtelsen også misbrugt deres betalingskort. Den ene blev bedraget for godt 22.000 kroner, mens beløbet for den andens vedkommende var nogle få tusinde.

Også to beboere på et plejehjem på Frederiksberg fik misbrugt deres kort. Den værst ramte af de to blev udsat for bedrageri, der løb op i knap 36.000 kroner.

Også en borger, der var indlagt på Herlev Hospital, og en syvende borger på et ukendt sted blev ifølge sigtelserne bedraget.

Anklagemyndigheden skriver i retsmødebegæringen, som er sendt til Københavns Byret, at man vil forsøge at få sagen afgjort som en tilståelsessag.

Det fremgår desuden, at politiet har beslaglagt 217.000 kroner på kvindens bankkonti. Dem vil man have retten til at konfiskere, så de vil kunne bruges til at betale en eventuel erstatning med.