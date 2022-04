Sigtelse: Spyttede 14 kugler ud på bodega

KØBENHAVNS DOMMERVAGT: Ikke færre end 14 kugler med kokain røg ud af munden på en 38-årig mand på en bodega, da politiet i går skred til anholdelse af ham.

Det fremgår af en sigtelse mod manden, da han Skærtorsdag blev fremstillet for en dommer i Københavns Dommervagt med krav om fængsling.

Anholdelsen er kulminationen på en diskret efterforskning, som begyndte i marts, da politiet fik oplysninger om, at et bestemt telefonnummer var knyttet til narkohandel, fortalte anklageren i dommervagten.

Sporede telefon

Politiet fik en kendelse på nummeret og kunne spore dens færden til forskellige steder i Husum og Brønshøj, oftest i nærheden af Husum station. Eftersom betjentene havde fået oplysninger om, at telefonen blev brugt af en afrikansk mand, men ikke kendte identiteten på ham, begyndte de at observere i området omkring Husum Station.

Det gav pote onsdag. Klokken 11.55 kom en afrikansk mand op fra stationen, og politiet observerede, at han gik over til en parkeret bil. Føreren rullede bilruden ned og stak nogle sedler ud, og den afrikanske mand blev set spytte en genstand ud af munden, som han gav til bilisten.

Fulgte efter bil

Politiet fulgte nu efter vognen og stoppede den på Islevhusvej, og bilisten gik straks til bekendelse og gav politiet en kugle med kokain i og fortalte, at han havde havde købt den for 500 kroner.

Samtidig skyggede betjente den afrikanske mand, som gik ind på en bodega.

Lavede synkebevægelser

Da politiet kom ind, begyndte manden at lave synkebevægelser, men betjentene tog fat på ham på en bestemt måde for at hindre, at han slugte indholdet i munden, og manden spyttede nu 14 kugler ud på gulvet, oplyste anklageren.

Kuglerne rummede i alt 9 gram kokain.

Da manden blev visiteret, fandt man nøgler på ham og fik sporet nøglerne til en lejlighed, hvor et af værelserne var aflåst med en hængelås. I det værelse fandt man bland andet 15 kugler med kokain og såkaldte bodybacks. Politiet fandt også 23000 kroner.

Manden, som har adresse i Frankrig og var bistået af en fransk tolk i dommervagten, ønskede ikke at udtale sig, og han valgte også, oplyste forsvareren, at vente med at tage stilling til sigtelsen om besiddelse af narko med henblik på videresalg og narkohandel.

Dommeren varetægtsfængslede den 38-årige frem til foreløbig 2. maj.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre bander kæmper om magten i Odenses kriminelle underverden. Hør mere i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.