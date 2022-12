Sigtelse: Stedfar voldtog otte-årig pige

25-årig mand anholdt i går kræves varetægtsfængslet for forsøg på voldtægt mod steddatter. Nægter sig skyldig

En 25-årig mand bliver lørdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby med krav om varetægtsfængsling.

Manden er sigtet for forsøg på voldtægt i form af anden kønslig omgang end samleje. Offeret er den sigtedes kærestes datter, en pige på blot otte år.

- Det er vores opfattelse, at han har misbrugt pigen på forskellig vis ved flere lejligheder gennem en periode. Som udgangspunkt nægter han sig skyldig, siger senioranklager ved Nordsjællands Politi, Martin Stassen, til Ekstra Bladet kort før grundlovsforhøret går i gang.

Anklageren oplyser videre, at det er politiets opfattelse, misbruget er sket over en periode inden for det seneste år.

Mere præcist kan det ikke oplyses på nuværende tidspunkt.

De påståede overgreb er sket på en adresse i Hellerup nord for København. Her bor pigen sammen med bl.a. sin mor, som altså er kæreste med den sigtede.

Den 25-årige mand har ikke selv folkeregisteradresse på stedet, men det er der, han opholder sig, lyder det fra anklageren.

Det var da også på selvsamme adresse, han blev anholdt fredag eftermiddag kort før klokken 14.

Seksuelle overgreb – herunder også anden kønslig omgang end samleje - mod børn under 12 år bliver juridisk sidestillet med voldtægt på grund af offerets unge alder.

Derfor er den 25-årige mand sigtet efter straffelovens bestemmelse om voldtægt, der har en straframme på op til otte års fængsel.