Sigtelse: Tæskehold ville kidnappe offer

Fire mænd er onsdag fængslet for at mishandle en mand med en fjernbetjening og forsøg på kidnapning

Et offer blev ifølge politiet tirsdag aften angrebet af fire midaldrende mænd i en lejlighed på Peter Bangs Vej på Frederiksberg.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om en mand i midten af 50'erne, der har været Bandidos-rocker i årtier. Hans nutidige status er ukendt.

Fjernbetjening i halsen

Under det brutale overfald fik han adskillige slag og spark på krop og hænder og fik stukket en fjernbetjening ind i munden og ned i halsen.

Han blev også fastholdt og påført strips om hænderne og fødderne og fik gaffatape for munden.

Det kom frem under grundlovsforhøret onsdag formiddag, hvor anklagemyndigheden fremlagde sigtelsen mod de fire mænd ved Retten på Frederiksberg.

Her fremgik det, at de var sigtet for rå vold og forsøg på frihedsberøvelse 1. august klokken 19.

Gjorde modstand

Efter han var blevet bundet med strips og kneblet med gaffatape, forsøgte de ifølge politiet at tvinge ham ud af lejligheden og ind i en bil, men det mislykkedes, da offeret gjorde modstand, og politiet kom til stedet.

To af mændene er tidligere dømt for grov vold.

Det er endnu uvist, hvilken relation der er mellem offeret og gerningsmændene, eller hvad motivet bag det rå overfald er.

De fire mænd nægtede sig skyldige og ville ikke udtale sig, inden de blev varetægtsfængslet i 26 dage.