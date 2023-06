Sigtelse: Truede café-ansatte før han blev skudt af politiet

Fem minutter over otte onsdag morgen gik den 36-årige mand, som senere blev skudt ved Kongens Nytorv i København af politiet, ind i en Espresso House, hvor han skal have truet to ansatte på livet.

Herefter fortsatte han til Foot Locker på strøget, hvor han stjal et par shorts, sokker og et par Nike-sko. Også her truede han personalet og vagter, da de forsøgte at stoppe ham.

Det fremgår af anklagerens dokumentation ved grundlovsforhør torsdag ved Københavns Byret.

Manden fremstilles in absentia, hvilket betyder, at han ikke er til stede. Politiet oplyste onsdag, at han er såret og får lægelig behandling.

Det er ikke kommet frem, hvordan han forholder sig til sigtelsen. Men retten vurderede, at manden skulle varetægtsfængsles frem til 28. juni.

'Jeg stikker dig i hovedet med en kniv'

Den 36-årige havde sin hund med i caféen i en barnevogn. Flere afhørte beskriver hunden som en pitbull.

Da han fik at vide, at han ikke måtte have hunden med, begyndte truslerne angiveligt.

- Jeg slår jer fucking ihjel, hvis I ikke opfører jer ordentligt, sagde han til en medarbejder ifølge den fungerende leder i caféens afhøring.

- Jeg stikker dig i hovedet med en kniv, skulle manden også have sagt. Anklageren fremlagde, at manden var i besiddelse af en kniv med en bladlængde på cirka 20 cm.

Lederen i Espresso House skulle desuden have fortalt, at han var dansk af udseende, havde bar overkrop, var iført shorts og bar en guldkæde. Da lederen sagde, at hun vil ringe til politiet, lød svaret fra manden ifølge hende:

- Du er velkommen til at ringe til politiet, gør det bare hurtigt. Jeg kommer alligevel tilbage og slår dig ihjel.

Herefter forlod han caféen og fortsatte til Foot Locker, hvor personalet beskrev ham som værende mentalt ustabil eller påvirket af rusmidler. Herfra fortsatte han mod Kongens Nytorv, hvor han blev skudt og såret af politiet efter også at have truet politibetjente med en kniven.

Mandens mentale tilstand kom ikke frem under retsmødet.