Sigtelse: Udpegede to skytter til drab

Et ledende bandemedlem er netop blevet sigtet for at have spillet en central rolle i planlægningen af et drabsforsøg i sommeren 2020

KØBENHAVNS DOMMERVAGT: Torsdag anholdt Københavns Politi en 38-årig mand, der beskrives som 'et ledende bandemedlem'.

Han er sigtet for at have medvirket til drabsforsøg mod flere personer fra en rivaliserende gruppe, Satudarah, fremgik det af sigtelsen, da den anholdte fredag eftermiddag blev stillet for en dommer.

I sommeren 2020 havde han i forening med andre udtænkt og planlagt, hvordan flere personer fra den rivaliserende gruppe skulle skydes på klos hold. Han havde derfor anskaffet to skydevåben og udpeget to skytter, der blev instrueret i, hvordan drabene skulle foregå, lød det i sigtelsen.

Planen var, at de skulle mødes den 3. juli 2020 på Christiania, hvor drabet i følge politiets mistanke skulle foregå.

De to skytter var også blevet præsenteret for en flugtrute, som de skulle bruge, når drabene var udført.

Drabet mislykkedes i følge anklagerens oplæsning af sigtelsen, da de to skytter alligevel ikke mødte op på det forventede sted.

Den sigtede mand nægter sig skyldig.

Gerningsmænd på fri fod

Dørene blev lukket efter sigtelsen blev læst op, da det er politiets opfattelse, at der er flere medgerningsmænd på fri fod.

Københavns Politi meldte før grundlovsforhøret ud, at de havde anholdt et ledende bandemedlem i den tre år gamle sag, og oplyste, at den 38-årige er et ledende bandemedlem og tilhører en af de to grupperinger, der aktuelt er i konflikt med en anden gruppering. Politiet har ikke sat navn på hvilken gruppering, han tilhører.

I følge Ekstra Bladets research er den anholdte LTF'er.

Ikke relation til aktuel konflikt

På trods af, at det var planen, at rivaliserende bandemedlemmer skulle skydes på Christiania, så har det tre år gamle drabsforsøg ikke noget at gøre med den aktuelle konflikt mellem de rivaliserende bander Hells Angels og Loyal To Familia.

Det oplyser Københavns Politi.

Den konflikt eskalerede sidste weekend, hvor en 30-årig mand fra Hells Angels blev likvideret.