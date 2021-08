Sigtelse: Udvist bandemedlem snød sig ombord på evakueringsfly

Oplyste sin brors navn over for politiet, ifølge anklager

Et tidligere medlem af den nu forbudte bande LTF, der blev udvist til Afghanistan for bestandigt og sendt på et fly ud af Danmark 12. juli i år, er kommet tilbage til Danmark med et evakueringsfly.

Det fremgår af sigtelsen mod manden, da han blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København i dag. Manden er efter det oplyste tidligere idømt tre år og 11 måneders fængsel. Han var i den sag blandt andet tiltalt for besiddelse af skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted i forening med en anden.

Den 23-årige mand er sigtet for overtrædelse af indrejseforbud efter udlændingeloven ved at være indrejst i Københavns Lufthavn i Kastrup i går klokken 13.15 i strid med et indrejseforbud, han fik 3. marts sidste år i retten i København.

Hans forsvarer i Dommervagten oplyste, at hans klient ikke ønskede at tage stilling til sigtelsen og ville kun svare på personlige spørgsmål. Han forklarede, at han havde sin far og flere søskende her i landet, og at han var kommet hertil for at bringe sig selv i sikkerhed på grund af situationen i Afghanistan.

Anklageren dokumenterede fra sagen, at anholdte ankom i går fra Afghanistan med et evakueringsfly uden pas eller id.

Han oplyste ifølge anklageren sin brors navn over for politiet, men har efterfølgende bekræftet sin rigtige identitet. Han blev varetægtsfængslet i 24 dage.

Manden har ifølge det oplyste tilknytning til LTF og bliver også nævnt i dommen, hvor LTF blev gjort forbudt. Her fremgår det, at han udtrådte af LTF i april 2018, fordi han var medlem af Tingbjerg-afdelingen.