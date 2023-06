Sigtelse: Ville dræbe med en økse

En 24-årig mand sigtes for at have overfaldet to mænd med økse natten til lørdag i Aarhus

En 24-årig mand er klokken ti mandag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør, hvor han sigtes for forsøg på manddrab og grov vold.

Manden blev anholdt af politiet efter et overfald, der fandt sted natten til lørdag på Langenæs Allé ti minutter over midnat. Her skulle den 24-årige have gået amok på en 18-årig og en 19-årig med en økse.

Den 19-årige pådrog sig ingen livstruende skader, mens den 18-årige pådrog kom så alvorligt til skade, at han i en periode var i kritisk tilstand. Han er nu stabil og uden for livsfare.

Politiet formoder, at der har været flere gerningsmænd involveret, og er fortsat i fuld gang med efterforskningen for at afklare hændelsesforløbet og finde frem til, hvem der var med under overfaldet.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag formiddag.

Man blev ifølge politiet varetægtsfængslet i fire uger. Han nægter sig skyldig i sigtelserne og tog forbehold for at kære kendelsen.

Opgør i kriminelt miljø

Siden overfaldet har politiet indledt den helt store efterforskning for at komme det nærmere, hvad der egentlig er foregået i den jyske by.

Politiet kunne søndag melde ud i en pressemeddelelse, at de er af den overbevisning, at overfaldet bunder i et opgør i det kriminelle miljø. Det er fortsat deres vurdering.

Politiet har også efterlyst vidner, der har været på stedet omkring gerningstidspunktet, og som kan have set noget. Det gør de stadig, fremgår det.

'Vi har efterforsket intensivt, samlet flere tekniske spor og foretaget en del afhøringer, men vi vil fortsat meget gerne høre fra eventuelle vidner, der kan bidrage med supplerende oplysninger til vores efterforskning. Flere gæster fra NorthSide Festival er gået forbi gerningsstedet om natten, så der kan være flere, der har set noget. Har du oplysninger, kan du ringe til os på 114, ' siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Under grundlovsforhøret anmodede anklagemyndigheden om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og politiet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere detaljer om sagen.