Sigtelse: Voldtægtsmand købte shots til offer

En 28-årig mand er ved Retten på Frederiksberg blevet fremstillet og varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for have voldtaget en 22-årig kvinde.

Gav shots

Grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre, men det fremgår af sigtelsen, at den 28-årige mand og den forurettede kvinde havde mødt hinanden på en bar i København.

Manden havde her købt adskillige shots til kvinden, der blev dårlig. Da hun gik uden for baren for at kaste op, fulgte den 28-årige efter hende, og tilbød at hun kunne komme med ham hjem.

Tog kvælertag

Da de kom hjem til ham, voldtog han ifølge sigtelsen kvinden, selvom hun flere gange sagde nej, og bad ham om at stoppe. Det fremgår også af sigtelsen, at han tog kvælertag på hende under episoden.

Han nægter sig skyldig.