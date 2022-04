Sigtelse: Voldtog pige

En 42-årig mand blev Skærtorsdag fremstillet for en dommer i København, sigtet for voldtægt af en mindreårig.

Manden blev anholdt i nat klokken 0243.

Af sigtelsen, som blev oplæst i Københavns Dommervagt i formiddag, fremgår det, at manden onsdag formiddag i en lejlighed i København har begået voldtægt mod en 13-årig pige.

Det er uvist, hvilken relation, der eventuelt er mellem de to. Dommeren valgte at lukke dørene for offentligheden, efter at sigtelsen blev læst op.

Den 42-årige nægter sig skyldig, oplyste hans forsvarer i dommervagten. Den sigtede blev fængslet i foreløbig 26 dage.