Sigtes for drabsforsøg: Stak tilfældigt offer

En 33-årig mand fremstilles torsdag i grundlovsforhør for drabsforsøg efter et umotiveret overfald på Nørrebro i januar

KØBENHAVNS BYRET: En formodet knivmand fremstilles torsdag formiddag i grundlovsforhør efter at have været på fri fod i knap en måned for et brutalt overfald ved Sortedam Dossering i København 20. januar i år.

Den 33-årige mand blev sigtet for drabsforsøg, efter en 47-årig mandlig cyklist blev stukket ned, da han var på vej hjem fra arbejde.

Cyklisten blev ifølge sigtelsen stukket i torso og derunder brystet med en kniv, så han pådrog sig alvorlige skader i leveren. Han var efterfølgende i overhængende livsfare.

Ifølge politiet var det chokerende overfald umotiveret og skete, efter at cyklisten havde en kort ordveksling med gerningsmanden på Nørrebrogade. Derefter fulgte han efter sit offer, der drejede fra langs Sortedamssøen, inden han stak ham to gange.

Den sigtede var iført blåt fængselstøj og sorte maosko, da han blev ført ind i retten. Med sig havde han en arabisk tolk, selvom han talte en smule dansk. Han nægter sig skyldig.

Dørene blev lukket af hensyn til den fortsatte efterforskning.

Ekstra Bladet følger sagen ...