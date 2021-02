Sigtes for tre kup mod Super Brugsen: Fyret ansat begik røverier

Tre 22-årige blev anholdt på vej til et endnu et røveri, mener politiet

Et væbnet røveri mod et supermarked i København blev forhindret, da politiet slog til i en hemmeligholdt aktion og anholdt tre 22-årige mænd i en bil på Gammel Køge Landevej i Valby. I bilen fandt politiet en pistol og strips, som personalet kunne bagbindes med.

Nu sigtes de tre 22-årige, der sidder varetægtsfængslet, også for to væbnede røverier mod Super Brugsen på hjørnet af Stubmøllevej og Hammelstrupvej i Københavns SV-kvarter, for et indbrud samme sted, hvor pengeskabet blev tømt, og for et væbnet røveri mod en kiosk på Finsensvej, Frederiksberg.

Det samlede udbytte har været cirka 368.000 kr.

Den ene 22-årige var tidligere blevet fyret fra Super Brugsen, men han havde ikke afleveret sin nøgle, og han kendte koden til alarmen.

Derfor kunne han og de to venner, ifølge sigtelsen, låse sig ind i butikken om natten og tømme pengeskabet og cigaretskabet for penge og cigaretter til en samlet værdi på godt 150.000 kr.

Den ene 22-årige har delvist erkendt sig skyldig i sigtelserne, mens de to andre 22-årige nægter sig skyldige. De tre er af anden etnisk herkomst.

Gennet ud på toilettet

De tre væbnede røverier var, ifølge sigtelserne, af særlig grov karakter, fordi personalet blev udsat for grove trusler med pistol og baseball bat.

De blev tvunget til at aflevere deres mobiler og ved de to røverier mod Super Brugsen blev ansatte gennet ud på toilettet, mens en kollega blev truet til at åbne pengeskabet.

I grundlovsforhøret erkendte den ene 22-årige, at de var på vej til Super Brugsen i Vanløse 25. januar kl. 20.45, da politiet anholdt dem:

- Vi skulle kigge på, hvornår de ansatte kom ud. Det var nok planen, at butikken skulle røves på et senere tidspunkt, forklarede den 22-årige i Retten på Frederiksberg. Han havde kort før hentet sine to jævnaldrende venner i sin bil.

Han vidste, at den ene ven - ham der var fyret fra Super Brugsen - havde en ’falsk’ pistol med, men han kendte ikke til, at der også var strips i bilen.