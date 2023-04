Krimi ... 30. apr. 2023 kl. 11:42 Gem artikel Gemt artikel

Sigtet 32-årig: Målmand, mobbeoffer og god til matematik

En tidligere holdkammerat blev chokeret, da han fik at vide, hvem der var anholdt i bortførelsessagen fra Kirkerup - og siden, at sigtelserne blev udvidet med drab og overfald. Men det fik ham også til at tænke på, at holdkammeraterne ikke altid var så søde ved ham på fodboldholdet