1. sep. 2023 kl. 17:59

Sigtet bandemedlem sad fængslet i uopklaret drabssag

Et 28-årigt medlem af Loyal To Familia, som sigtes for likvideringen af et 30-årigt Hells Angels-prøvemedlem i lørdags på Christiania, har været i politiets søgelys i en anden spektakulær likviderings-sag