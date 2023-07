Sigtet butikstyv endte i detentionen: Kastede med potteplante

Et voldsomt optrin ved en tøjforretning i Køge begyndte angiveligt med, at en 45-årig mand forsøgte at stjæle trusser og en bh

Midt- og Vestsjællands Politi måtte torsdag formiddag rykke ud til en tøjbutik i Køge, hvor en formodet butikstyv skabte ballade.

I deres døgnrapport skriver politikredsen, at den 45-årige mand først var blevet opdaget i at forsøge at stjæle trusser og en bh fra butikkens gadeudstilling.

Det fik butikspersonalet til at hente en mandlig ansat i en af gadens andre butikker, som konfronterede den 45-årige mand og fandt det stjålne undertøj under hans jakke.

De lod herefter den 45-årige mand gå, men det sluttede ikke dér.

Kastede med potteplante

Der gik ikke lang tid, før han vendte tilbage med en potteplante i favnen, som han kastede mod en husmur.

'Kort efter havde den 45-årige fundet et par sten, som han kastede gennem forretningsdøren i kvindetøjsbutikken, så personalet og kunder måtte gå i sikkerhed,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi.

Ved betjentenes ankomst fik de kontakt til den 45-årige mand, som var ophidset og påvirket af spiritus.

Manden blev sigtet for tyveri og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Han var dog fortsat så ophidset, at betjentene besluttede at tage ham med på politistationen i Roskilde, hvor han blev tilset af en læge.

Herefter blev han anbragt i detentionen, hvor han kunne sove rusen ud, før han først på aftenen blev løsladt.