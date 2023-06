Sigtet efter kamerafund: Nu er 17-årig bortvist

Efter fundet af et skjult kamera på et toilet på Aarhus Gymnasium, er den sigtede 17-årige i sagen bortvist fra skolen

Det var chokerede gymnasieelever, der for en måned siden fik besked om, at der på et af toiletterne var blevet fundet et spionkamera på Aarhus Gymnasium.

Tirsdag kunne politiet oplyse, at en 17-årig dreng, der var elev på skolen, var blevet sigtet i sagen, og nu oplyser uddannelsesdirektør på gymnasiet Peter Grønlykke, at den pågældende dreng er bortvist fra skolen med øjeblikkelig virkning.

Det skriver Aarhus Stiftstidende på baggrund af en pressemeddelelse fra gymnasiet.

'Dybt alvorligt'

I pressemeddelelsen udtaler uddannelsesdirektøren, at de fra skolens side tager det dybt alvorligt, når de siger, at de ikke accepterer krænkende handlinger mod elever og ansatte.

'Jeg havde selvfølgelig helst set, at elever og medarbejdere ikke skulle have været igennem det her. Jeg håber, at den prompte bortvisning vil genskabe trygheden hos enhver, som kunne have været påvirket af sagen', lyder det videre fra Peter Grønlykke.

9. maj sendte skolens rektor en besked ud via skolens intranet, hvor han informerede om fundet af kameraet. Samtidig oplyste han, at sagen var blevet anmeldt til politiet.

Det samme var kameraet, som politiet har undersøgt. Gennem efterforskningen fandt de frem til den 17-årige dreng, der siden er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse, forsøg på blufærdighedskrænkelse og for på uberettiget vis at have taget billeder af andre.

Ifølge TV 2 Østjylland er det politiets opfattelse, at kameraet nåede at sidde placeret i en time, før det blev opdaget, og at der kun er en enkelt forurettet, som kan genkendes på videomaterialet.