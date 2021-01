Sigtet efter ny voldtægtslov: Nu er gymnasieelev løsladt

Den 18-årige gymnasieelev, der som den første nogensinde er blevet sigtet efter den nye voldtægtslov, er blevet løsladt før forventet.

Det oplyser efterforskningsleder ved Nordsjællands Politi Kasper Guldager til Ekstra Bladet.

Den unge mand blev 1. januar anholdt og sigtet for forsøg på voldtægt efter den meget debatterede nye bestemmelse i straffeloven, der populært kaldes den samtykkebaserede voldtægtslov.

Hurtig efterforskning

Han forsøgte ifølge sigtelsen under en privat nytårsfest at voldtage en ung kvinde, og for første gang blev den nye voldtægtsbestemmelse taget i brug i praksis.

Den unge mand nægter sig skyldig, men dommeren valgte lørdag eftermiddag at afsige kendelse om varetægtsfængsling i 14 dage. At han alligevel nu er ude af arresten og hjemme hos sine forældre, skyldes ifølge anklageren hurtigt arbejde fra politiets side.

- Dommeren varetægtsfængslede ham, fordi politiet skulle have lejlighed til at efterforske sagen nærmere og afhøre forskellige vidner, uden at han havde mulighed for at påvirke det, hvis han skulle have fundet på det, siger anklager Margit Wegge til Ekstra Bladet.

- Politiet har så været meget grundige og hurtige og efterforsket rigtig meget, og nu mener vi så ikke mere, der er en mulighed for, at han ville have mulighed for at påvirke noget. Og derfor er han blevet løsladt, uddyber Margit Wegge.

Stadig sigtet

Den 18-årige er fortsat sigtet, og ifølge anklageren har efterforskningen ikke ført til, at man eksempelvis har sigtet andre i sagen.

Efter anklagemyndighedens opfattelse har den unge mand overtrådt straffelovens paragraf 216, stk. 1, jf. paragraf 21 om forsøg på voldtægt ved 1. januar 2021 i tidsrummet mellem cirka klokken 00.10 og 01.00 at have forsøgt samleje med en ung kvinde uden hendes samtykke.

Begge var gæster til en privat fest i Hørsholm nord for København nytårsaften.

Ifølge kvindens forklaring kom den 18-årige på et tidspunkt ind på badeværelset, hvor hun befandt sig. Kvinden var efter eget udsagn meget beruset.

På badeværelset trak den unge mand ifølge kvinden hendes trusser ned, holdt hende fast op af vasken og tvang hendes ben fra hinanden. Selvom kvinden efter eget udsagn flere gange skal have sagt, at den unge mand skulle stoppe, og hun ikke havde lyst, forsøgte han ifølge sigtelsen flere gange med erigeret lem at trænge op i hendes vagina.

Sigtede opgav ifølge politiet sit forehavende, da der blev banket på badeværelsesdøren.

Hvad han selv har forklaret om begivenhederne er uklart, da grundlovsforhøret 2. januar foregik bag lukkede døre. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger det dog fast, at der er stor forskel på hans og den unge kvindes udlægning af, hvad der foregik nytårsnat.

Gymnasieelev fængslet efter ny voldtægtslov

Skal vurderes anderledes

Den følgende aften klokken 19.32 blev manden anholdt. Varetægtsfængslingen varede seks dage, og anklagemyndigheden har ingen tidshorisont for, hvornår og hvorvidt efterforskningen har ført til, at der bliver rejst tiltale.

- Nu er der kommet en ny voldtægtsbestemmelse, som er trådt i kraft 1. januar, og det betyder, at man for det første skal vurdere sagerne anderledes, og for det andet skal vores statsadvokater i nogle tilfælde involveres, inden man eventuelt rejser tiltale. Derfor kan der godt gå lidt længere tid, end der ellers ville gøre, men det håber vi selvfølgelig på ikke bliver tilfældet, siger Margit Wegge.

- Ville den 18-årige også være blevet sigtet efter den gamle bestemmelse?

- Før i tiden skulle der være tale om vold eller trusler om vold eller udnyttelse af en, som ikke selv kunne modsætte sig - for eksempel meget berusede piger. I den nye bestemmelse står der ikke længere noget med, at det er en betingelse for at blive dømt for voldtægt, at du har tvunget nogen til noget.

- Betingelsen i den nye bestemmelse er, at du gennemfører samleje med en, der ikke har givet samtykke til det. Så kortfattet er den nye bestemmelse. Og der er jo en million forskellige variationer, som vil kunne falde ind under det. Herunder de traditionelle tvangssituationer. En overfaldsvoldtægt ville for eksempel også falde ind under bestemmelsen, siger anklageren, som vurderer, at den 18-årige også kunne være blevet sigtet efter den tidligere voldtægtsparagraf:

- Sigtelsens formulering ligger meget tæt op ad formuleringer, som ville have medført en sigtelse efter den tidligere paragraf, siger hun.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den 18-åriges forsvarsadvokat.