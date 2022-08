Sigtet erkender kvindedrab: 'Jeg er stolt. Det var den eneste udvej'

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): - En tydeligt forvirret 30-årig mand klædt i hvidt hospitalstøj, et fixeringsbælte og hvide frotté-tøfler nåede at komme med en spontan tilståelse, da han før middag blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for knivdrabet på en 60-årig kvinde lørdag på en landejendom i Frederikssund Kommune.

- Jeg gjorde det, og jeg er stolt af det. Det var den eneste udvej, sagde den stort smilende og åbenlyst psykisk forstyrrede mand, før dommer Mette Mette Frimodt Hansen lukkede dørene for at afværge påvirkning af vidner og af hensyn til politiets efterforskning af den mystiske drabssag.

Den høje, slanke mands forsvarer Karen Damgaard havde forinden bekræftet, at hendes klient agtede at aflægge tilståelse.

Politiet spærrede lørdag et større boligområde af i Frederiksund Kommune og foretog natten igennem grundige undersøgelser af en ejendom i forlængelse af den sigtede 30-årige mands anholdelse. Foto: Kenneth Meyer

Politiets anklager Karina Erdogan læste foran pressen sigtelsen op mod manden, som blev anholdt sidst på eftermiddagen lørdag i København og blev sigtet for drab efter straffelovens paragraf 237 i forbindelse med afhøringen af ham tre timer senere.

Stukket med saks og kniv

Han sigtes for på et ukendt tidspunkt i løbet af weekenden at have dræbt en kvinde, hvis alder ikke er kommet frem, på en adresse i Frederikssund Kommune.

Det gjorde han ifølge sigtelsen med flere stik med kniv og saks i halsen og brystkassen. Han skal desuden efter politiets opfattelse have slået og sparket hende i hovedet. Hele afstraffelsen udspillede sig ifølge sigtelsen i et omfang, så hun senere døde.

Endelig er manden sigtet for at have sat ild til et sommerhus på en adresse i en anden nordsjællandsk kommune. Det gjorde han ifølge sigtelsen lørdag før middag, idet han satte ild til noget brænde og spredte det forskellige steder på matriklen.

Manden bliver nu afhørt bag lukkede døre. Der er nedlagt navneforbud i forhold til både den dræbte kvinde og den sigtede mand.

Ekstra Bladet erfarer, at manden har en jobmæssig tilknytning til Københavns Universitet, som har mere end 9000 ansatte.

Sukkende udfald

Før dørene blev lukket på anklagemyndighedens begæring fastslog den sigtede mand, at pressen meget gerne må skrive om sagen. Han stirrede Ekstra Bladets reporter i retssalen direkte i øjnene, da han kom med den melding.

Flere gange i det kortvarige forløb afbrød manden anklager Karina Erdogan og dommer Mette Frimodt Hansen med sukkende udfald.

På et tidspunkt måtte dommeren skarpt bede ham om kun at ytre sig, når der blev rettet spørgsmål direkte til ham. Det havde ikke den store virkning.

Manden blev efter en times afhøring varetægtsfængslet i surrogat på en en psykiatrisk institution frem til 2. september. Det skete på grundlag af en særligt bestyrket mistanke om at være skyldig.

Nordsjællands Politi har ikke ønsket at oplyse mere om drabssagen, som natten igennem har været mål for en omfattende efterforskning.