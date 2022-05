Sigtet for at have børnesex-dukke

Det er blevet kriminelt at besidde sexdukker, der fremstår som et barn, og nu er en 25-årige mand sigtet

Da politiet ransagede hos en 25-årig mand i forbindelse med efterforskningen af en sag om seksuel krænkelse af en 14-årig pige for at få intime billeder, fandt politiet et dukke-underliv.

Dukke-underlivet var fremstillet til et seksuelt formål og var ifølge efterforskernes vurdering udformet som en del af et barns krop.

Derfor er han blevet sigtet for det som den første, siden det 1. marts i år blev kriminaliseret at besidde børnesexdukker. Strafferammen er bøde eller op til et års fængsel.

- Vi mener, at børnedukke-underlivet er omfattet af den nye børnesexdukke-bestemmelse, og derfor har vi beslaglagt den og rejst sigtelse mod ejeren, siger politikommissær Tue Lauenblad, leder af efterforskningsafdelingen for kriminalitet i nære relationer ved Københavns Vestegns Politi.

Den 25-årige har endnu ikke taget stilling til sigtelsen.

Det var i april, at dukkedelen blev beslaglagt. Efterforskningen er stadig i gang, og politikommissæren ønsker derfor ikke at frigive flere detaljer fra sagen.

Senere skal anklagemyndigheden vurdere, om der kan rejses tiltale efter den nye bestemmelse.