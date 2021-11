Sigtet for bortførelse af Cleo

Efter det mirakuløse fund af den kidnappede fireårige Cleo Smith har opmærksomheden rettet sig mod hendes kidnapper.

Western Australia Police Force, der efterforsker sagen, har indtil videre været meget sparsomme med informationerne omkring den 36-årige mand, som man anholdt efter fundet af Cleo Smith.

Politiet kunne kun fortælle, at den 36-årige mand var 'kendt af politiet', men man ville ikke gå yderligere i detaljer.

Nu er der nyt. Politiet har valgt at sigte den 36-årige mand for 'med magt at have taget et barn under 16 år.'

Cleo Smith tilbage på sin mors arm efter bortførelsen. Foto: Ritzau Scanpix

Handlede alene

Politiet vil ikke uddybe sigtelsen yderligere.

Betjent Rod Wilde kunne dog afkræfte, at manden skulle have haft medsammensvorne.

- Vi vil mene, at han handlede alene, sagde han ifølge news.com.au.

Sigtelsen kommer, lang tid efter at manden blev anholdt. Afhøringerne trak nemlig ud, fordi den formodede gerningsmand skulle på hospitalet.

To gange blev manden kørt på hospitalet på grund af skader, han havde forvoldt sig selv.

Cleo Smith på hospitalet umiddelbart efter at hun blev fundet. Foto: Ritzau Scanpix

Mærkelige indkøb

Den nu sigtede mand er af flere naboer blevet beskrevet som en underlig og sær mand, der virkede ensom.

På det seneste skulle han have opført sig mærkeligere end normalt.

En nabo undrede sig blandt andet over, at den 36-årige købte bleer i det lokale supermarked, selvom han ikke har børn.

Under Cleo Smiths 18 dage lange bortførelse blev alle tidligere seksualforbrydere i området afhørt. Den sigtede mand var ikke på den liste.

Det er endnu uvist, hvordan eller hvorfor han bortførte Cleo Smith.

Har det godt

Cleo Smith har det efter omstændighederne godt. Hun har ikke lidt fysisk overlast.

Politiet mangler at få fastlagt, hvad der skete i de 18 dage, hvor Cleo var forsvundet.

- Der er tydeligvis en proces, hun skal igennem med vores interviewer, der er børnespecialist, sagde betjenten Rod Wilde.