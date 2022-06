Sigtet for brand: 'Viste stor interesse'

En 46-årig mand er blevet sigtet for brandstiftelse efter brand i en ejendom med 16 lejligheder

Tirsdag rykkede politi og brandvæsen ud til Rødstensvej i Stege, hvor der var udbrudt brand i en ejendom med 16 lejligheder.

En lidt for nysgerrig mand er efterfølgende blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse, fremgår det af døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

I forbindelse med branden blev beboerne i ejendommen evakueret.

En 46-årig mand viste under branden 'stor interesse' og virkede ifølge politiet 'noget påtrængende', og han blev derfor anholdt for at sikre ro omkring slukningsarbejdet.

Men da den 46-årige havde været udsat for røg og 'virkede noget ude af balance', blev han kørt til behandling på hospitalet.

Politiets efterforskning har senere ført til, at manden er blevet sigtet for brandstiftelse.

Han bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

Politiets teknikere arbejder fortsat på at fastslå brandårsagen.