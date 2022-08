Sigtet for brandstiftelse: Boede i en af ejendommene

Den ene af de to mænd, der er sigtet for brandstiftelse mod to ejendomme i Nordborg lørdag, bor i en af de antændte ejendomme

Søndag er to mænd på henholdsvis 25 og 35 år blevet varetægtsfængslet i fire uger. De er sigtet for at have påsat to brande i to forskellige etageejendomme i Nordborg lørdag.

Ifølge JydskeVestkysten er de to mænd sigtet efter straffelovens paragraf 180, der kan give fængsel indtil livstid.

Den bruges i tilfælde, hvor den sigtede enten er bevidst om, at brandstiftelsen kan udsætte andres liv for overhængende fare, eller når det sker med forsæt til at volde omfattende skade af fremmed ejendom.

Lukkede døre

Ifølge JydskeVestkysten bor en af de to sigtede i en af de to ejendomme, der med en times mellemrum blev sat ild til lørdag eftermiddag. Men hvilket motiv, politiet mener, der ligger bag, står hen i det uvisse, da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

Begge mænd nægtede sig skyldige i sigtelsen, og den 25-årige valgte at kære byrettens afgørelse om varetægtsfængsling til landsretten.

Den første anmeldelse om brand indløb lørdag 13.48, hvor der var udbrudt brand i en etageejendom på Storegade 31. 14.46 indløb endnu en anmeldelse - denne gang om en brand i Storegade 27.

En enkelt beboer blev indlagt til observation for røgforgiftning i forbindelse med branden, og en brandmand kom lettere til skade under slukningsarbejdet.

Flere beboere har været evakueret, og først omkring klokken 15 søndag har brandvæsenet afsluttet deres arbejde.