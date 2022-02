Sigtet for dødsbrand løsladt

En 39-årig mand, der i november sidste år blev sigtet for dødsbrand i en pavillon på Kraftværksvej ved Amager Bakke i København, er blevet løsladt fra sin varetægtsfængsling.

Det oplyser Brian Belling, vicepolitiinspektør i afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi

Offeret var en ung islandsk mand i midten af 20'erne, der lå og sov i pavillonen, der stod på en kommunal opbevaringsplads. Pavillonen havde offeret og en gruppe hjemløse indtaget som deres samlingssted.

Det var denne pavillon, der brændte. Foto: Linda Johansen

Løsladelsen skete for to uger siden, men Brian Belling oplyser, at manden stadig er sigtet.

Hvornår der kommer en afgørelse i sagen, tør han ikke at spå om. Det afhænger blandt andet af, hvornår eksempelvis de sidste tekniske erklæringer er klar.

Her er gerningsstedet set fra forbrændingsanlægget Amager Bakke. Foto: Kenneth Meyer

- Vi venter altid på at få det hele ind, og så får en samlet vurdering fra vores anklagemyndighed i forhold til, om de vil rejse tiltale eller slutte sigtelsen, siger han.

Branden skete natten til 9. november i år. Umiddelbart inden havde Københavns Kommune sat skilte op om, at shelteret ville blive fjernet. De hjemløse skulle pakke deres ting og forsvinde.

Dette skilt var netop blevet sat op ved området, hvor pavillonen lå. Foto: Linda Johansen

Liget af den afdøde var voldsomt ødelagt i flammehavet, og det var ikke muligt at identificere den afdøde ved hjælp af tandsættet. Derfor måtte han identificeres ud fra familie-dna.

Ekstra Bladet talte efter branden med Mareks Grigulis, der kender både offeret og den sigtede.

Mareks Grigulis kender både den sigtede og den afdøde. Foto: Linda Johansen

Han fortalte, at de havde planlagt en sidste fest om aftenen 9. november.

- Vi jokede med, at det var last dance. Næste aften ville vi hente vores ting, siger Mareks Grigulis.

Han var taget af sted, da branden brød ud.

Han fortalte, at den sigtede blev inviteret ud og bo i pavillonen, fordi han ikke havde andre steder. Og selvom han lavede noget ballade, så havde han også godt at sige om ham.

- Begge havde store hjerter. Vi er kun sammen med folk med store hjerter, siger han.