Sigtet for drab: Bliver frivilligt bag tremmer

Da en 44-årig mand før julblev fremstillet i grundlovsforhør for drabet på Iben Salling Syrik i Give, tog retsmødet mere end seks timer.

Men da fængslingsfristen udløb tirsdag, var det en noget hurtigere proces.

Her gik han med til frivillig fristforlængelse uden retsmøde, oplyser hans forsvarer Michael Juul Eriksen og Sydøstjyllands Politi.

Den 38-årige Iben Salling Syrik, der var mor til en søn, blev dræbt 8. december 2019 i tiden mellem klokken 22 og midnat i familiens sommerhus på Skovbrynet i Give.

Iben Salling Syrik blev fundet i dette sommerhus. Foto: Børge Larsen

Her blev hun ifølge sigtelsen dræbt med et kraftigt slag i solar plexus med blødning til følge, mindst to kraftige slag i baghovedet med et stumpt redskab, mens hun opholdt sig i et udendørs spabad, hvorefter han 'på ukendt måde foranledigede, at hun druknede'.

Men det var altså først to år senere, at politiet skred til anholdelsen af den 44-årige mand, der har en relation til kvinden. Han er dog beskyttet af et navneforbud.

Dørene til grundlovsforhøret blev også lukket med henvisning til, at sagen med de nye oplysninger stadig er i den indledende efterforskning, på trods af, at drabet ligger to år tilbage.

Ekstra Bladet talte efter anholdelsen med Iben Salling Syriks mor, der glædede sig over, at der var en, der var blevet anholdt. men hun fortalte også, at deres liv var smadret.

Politiet oplyste forrige år i december, at man havde udarbejdet over 2400 rapporter i sagen, og at man havde afhørt adskillige personer, men uden at det dengang havde bragt dem nærmere en opklaring. Politiet havde dog fra starten en opfattelse af, at der var tale om en drabssag