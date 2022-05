Sigtet for drab: For vild til Satudarah

Ekstra Bladet

Han er i et fast parforhold. Han er far til en lille pige og har drevet et transportfirma. Men den 29-årige volds- og trusselsdømte mand, der nu er fængslet og sigtet for det brutale knivdrab på Deniz Köktas foran Døllefjelde Musse Marked er for vild til at være medlem af en rockergruppe.

For få år siden blev han smidt ud af kredsen omkring en lokalafdeling af Satudarah.