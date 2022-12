Sigtet for drab: Fordobler sin indtægt

Den drabssigtede norske rigmand Tom Hagen har fordoblet sin indtægt. Det viser den såkaldte skatteliste for 2021

Siden den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen en oktoberdag for fire år siden sporløst forsvandt fra sit hjem i Oslo, har der været flere spørgsmål end svar.

På adressen i hendes og hendes mand Tom Hagens hjem blev der fundet et trusselsbrev - men der er aldrig fundet et lig.

Alligevel formoder man, at Anne-Elisabeth Hagen er død, og i april 2020 blev hendes ægtemand anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru.

Stigning på 35 mio.

Men trods den uhyggelige og mystiske sag, hvor Tom Hagen er sigtet for drabet på sin egen hustru, kan den norske rigmand grine hele vejen til banken.

Det viser den såkaldte skatteliste for 2021, der onsdag morgen er blevet offentliggjort.

Det skriver det norske Børsen.

Det første år efter Anne-Elisabeth Hagen forsvandt halveredes Tom Hagens indkomst, men allerede i 2020 var indkomsten tilbage ved normalen.

Og nu viser skattelisten for 2021, at Hagen i 2021 havde en indkomst på over 56 millioner norske kroner, hvilket er mere end 35 millioner mere end året før.

Fald i den samlede formue

Selvom det er en fordobling, er Hagens samlede formue faldet med mere end 60 millioner norske kroner, hvilket har rykket ham ned til plads nummer 79 på listen over Norges rigeste personer.

Trusselsbrevet, som Tom Hagen ifølge sin egen forklaring fandt, da han kom hjem til et tomt hus 31. oktober 2018, har ligesom meget andet i sagen været omgærdet af mystik.

Men i en pressemeddelelse tidligere på året delte politiet en lang række tekniske oplysninger, som de håber på kan bidrage til nye tips fra offentligheden.

Læs mere om det mystiske trusselsbrev her.

