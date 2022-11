Sigtet for drab: Har banderelationer

Politiet har nu anholdt en mand, der er sigtet for at have dræbt en yngre mand i den forgangne uge i Brøndby.

Manden fremstilles senere i dag i grundlovsforhør, har Vestegnens Politi oplyst.

Politiet har ikke tidligere ønsket at løfte sløret i forbindelse med efterforskningen, men har i de store træk beskrevet drabet som en kynisk forbrydelse, og at der ifølge politiets opfattelse ligger en grad af planlægning bag.

I dag, torsdag, ønsker Vestegnens Politi ikke at kommentere sagen yderligere. Men Ekstra Bladets research viser, at den nu anholdte er del af det kriminelle indvandrerbandemiljø.

B.T. har beskrevet, at drabet skete på to-årsdagen for et ganske brutalt dobbeltdrab i Kalundborg, hvor to mænd med tilknytning til det, som politiet dengang kaldte Sydkyst-gruppen, blev skudt på en p-plads.

Kilder i bandemiljøet vurderer ligeledes overfor Ekstra Bladet, at drabet i Brøndby eventuelt kan være en hævn for dobbeltdrabet i Kalundborg.

Den dræbte på Brøndy Nord Vej har ifølge Ekstra Bladets research kortvarigt været sigtet i sagen om dobbeltdrabet. Han var dog ikke anholdt.

Tidligere i år blev fem mænd idømt livstid for deres del i dobbeltdrabet, mens en sjette blev frikendt. Yderligere to er tiltalt i den sag. Disse har ifølge politiets opfattelse haft ledende roller i LTF-banden.

Under retssagen om dobbeltdrabet kom det frem, at fire tiltalte havde tilknytning til netop LTF-banden, og at nedskydningen på p-pladsen i Kalundborg var hævn for en episode, hvor et LTF-medlem tidligere var blevet kidnappet og efterfølgende blevet udsat for særdeles grov vold.