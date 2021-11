Sigtet for drab: Holdt kvinde halvnøgen i bur

I Missouri USA er to mænd sigtet for drab på en kvinde, de havde kidnappet og holdt i bur

Siden midten af september har James Phelps, 58, og Timothy Norton, 56, siddet varetægtsfængslet i Missouri i USA.

I første omgang var de tiltalt for kidnapning. Men efter politiet fandt ligdele i Phelps hjem, er tiltalen nu ændret til en sigtelse for drab.

De to mænd skulle ifølge New York Post have kidnappet 33-årige Cassidy Rainwater, holdt hende fanget halvnøgen i et bur, slået hende ihjel, og smidt hendes lig ud.

Timothy Norton. Foto: Dallas County Sheriffs Office

Halvnøgen i bur

I første omgang blev de to mænd anholdt, da politiet fandt billeder af Rainwater halvnøgen i et bur i Phelps hus.

Ifølge Dallas County Sherif, Scott Rice, fortalte Phelps til efterforskerne, at Rainwater havde tilbragt tid i huset, men havde forladt dem for at tage mod Colorado.

De to kvinder, som meldte Rainwater savnet, forklarede til politiet, at de sidst havde set hende med Phelps.

Da efterforskerne gennemsøgte Phelps hjem, fandt de genstande dateret til 24. juni. Og der så ud til at være menneskelige rester - sammen med et ophængnings-apparat, man for det meste bruger til behandling af hjortekød. Slutteligt fandt de også et bur.

DNA-test viser, at der er tale om Cassidy Rainwater.

Cassidy Rainwater. Foto: Dallas County Sheriffs Office

Brandstiftelse og snubletråde

Norton skulle have fortalt politiet, at Phelps bad ham om at hjælpe med at slå Rainwater ihjel, mens hun var i Phelps hjem, lyder det fra sheriffen.

Han uddyber, at Norton forklarede, at han holdt Rainwater nede, mens Phelps kvalte Rainwater med en plastikpose.

Phelps hjem blev ødelagt af en brand 4. oktober. Efterforskerne mener, at der var tale om brandstiftelse. De fandt desuden to eksplosiver med snubletråde i nærheden af hjemmet.