Sigtet for drab i 17 år gammel sag

Efter 17 år er der endelig fremskridt i en 17 år gammel drabssag på en 25-årig kvindelig, tysk backpacker, SImone Strobel, i byen Lismore syd for Brisbane i Australien.

Hendes ekskæreste, Tobias Friedrich Moran, som hun havde rejst rundt i Australien med, før hun blev fundet død tæt på på en campingplads i 2005, er blevet anholdt og sigtet i forbindelse med sagen.

Derudover har det lokale politi også udsendt arrestordrer på to andre personer i Tyskland.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian og news.com.au.

Simone Strobel, der var folkeskolelærer, var blevet kvalt med en pude eller en plastikpose og blev sidst set ved campingpladsen i Lismore 11. februar 2005, efter hun havde været i byen med ekskæresten og nogle venner.

Hun blev fundet seks dage senere, nøgen og gemt væk under palmeblade godt og vel 100 meter væk fra pladsen.

Tobias Moran blev arresteret uden for sit hjem i den australske by Perth og blev efterfølgende udleveret til New South Wales, hvor han også blev sigtet for mord på Mascot Politistation.

Han var også i politiet søgelys tilbage i 2007, hvor den daværende retsmediciner fastslog, at der ikke var tilstrækkelige med beviser til at rejse anklage.

Ekskæresten har siden Simone Strobels død nægtet at have noget med sagen at gøre.