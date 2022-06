Sigtet for drab og drabsforsøg griner i retten

En 33-årig mand, der er mistænkt for at stå bag drab og drabsforsøg i Københavns Sydhavn onsdag aften, bliver fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør med stiksår i nakken

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Den 33-årige Phillip Denié Dahl Petersen blev lidt i 10 fredag formiddag ført ind i dommervagten ved Retten på Frederiksberg, hvor anklagemyndigheden vil kræve ham varetægtsfængslet for et brutalt knivstikkeri, der onsdag aften kostede en 31-årig mand livet og bragte endnu et offer i livsfare.

Det fremgår af sigtelserne mod den 33-årige, der blev oplæst ved grundlovsforhørets start.

33-årige Phillip Denié Dahl Petersen blev ved Retten på Fredriksberg fremstillet i grundlovsforhør, hvor han er sigtet for drab og drabsforsøg.

Den mistænkte mand var iklædt et blåt joggingsæt og kinasko, og virkede særdeles munter trods de alvorlige anklager.

En kvinde på tilhørerrækkerne fik et 'hej skat', med på vejen, og han henvendte sig også til Ekstra Bladets udsendte.

- Ekstra Bladet, hva? Har I ikke andet at skrive om, spurgte han smilende, inden anklageren bad om ro i en skarp tone.

Læs mere om den blodige sag her: Drab og drabsforsøg filmet: Knivmand amok

Såret offer i livsfare

Episoden udspillede sig på Peter Sabroes Gade i Københavns Sydhavn omkring kl. 20 onsdag aften umiddelbart efter, at de tre implicerede mænd angiveligt var kommet op at skændes på på Syd-Vest Bodega.

Ifølge sigtelsen slog han først en 31-årig mand ihjel ved at tildele ham stik i armhule og brystkasse, og efterfølgende begik han drabsforsøg mod en 35-årig mand, der ifølge sigtelserne led massivt blodtab af at være blevet stukket i benene.

Fremviste stort ar

Den 33-årige, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger går under navnet DD, pillede et plaster i nakken af, mens anklageren fremlagde sigtelserne, som afslørede et tre centimeter langt snitsår.

Han gav i retten udtryk for, at han ikke ønskede navneforbud, og herudover ville han gerne have, at retsmødet blev afholdt for åbne døre.

Dommeren valgte alligevel, trods protester fra pressen, at lukke dørene af hensyn til efterforskningen, og presse og pårørende måtte derfor forlade retssalen.

Inden da nægtede han sig skyldig igennem sin advokat.

Ekstra Bladet følger sagen