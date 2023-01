Sigtet for drab på fire venner chikanerede kvinder

Offentligheden skal have tålmodighed med politiets efterforskning, lyder det fra borgmesteren i den amerikanske by Mosvka i Idaho

Den nu drabssigtede mand plejede at komme alene på en lokal bar, og efter et par øl ville han blive direkte ubehagelig overfor de kvindelige ansatte

Den 28-årige mand og kriminologistuderende, der er sigtet for at have dræbt fire venner på brutal vis, mens de lå og sov i Idaho, USA, har flere gange chikaneret kvinder.

Det fortæller Jordan Serulneck, der ejer baren Seven Sirens Brewing Company, som den drabssigtede plejede at komme på.

I et interview med tv-stationen NBC News fortæller Serulneck, at hans kvindelige ansatte ofte har klaget over mandens opførsel.

Blev rasende

Ifølge barchefen er det ikke usædvanligt at kunder kan blive irriterende, når de har fået for meget at drikke, men manden stak alligevel ud. Han plejede at komme alene, og efter et par øl ville han blive direkte ubehagelig overfor de kvindelige ansatte.

- De ansatte havde noteret: 'Hey, den her fyr kommer med upassende kommentarer, hold øje med ham. Efter to til tre øl bliver han nærgående og spørger de kvindelige ansatte, hvor de bor, om de bor sammen med nogen, og om de har kærester. Hvis de afviser ham, bliver han rasende'.

Den 28-årige stoppede med at komme på baren for et par måneder siden, efter at Jordan Serulneck konfronterede ham med hans opførsel.

Drabene fandt sted natten til den 13. november. Foto: Ritzau Scanpix

De fire venner lå og sov tungt efter en aften i byen, da gerningsmanden brød ind i deres hus natten til den 13. november og på brutal vis stak dem ihjel med en stor kniv.

Drabene har rystet collegebyen Moscow, der har 25.000 indbyggere, heraf 11.000 studerende.

Især fordi det tog politiet mere en halvanden måned at anholde en mistænkt gerningsmand. Imens har politiet modtaget over 19.000 tips i sagen, der har trukket overskrifter landet over.

Politiet har endnu ikke offentliggjort et muligt motiv, men har oplyst, at manden studerede blot ti kilometer fra det hus, hvor drabene fandt sted.

Flere af de dræbte boede i huset, hvor de blev fundet. Foto: Ritzau Scanpix

Barndomsveninderne Kaylee Goncalves og Madison Mogen på 21 år havde ifølge politiet været i byen på en lokal bar den aften, de blev dræbt.

Inden de tog hjem, stoppede de ved en foodtruck og købte natmad, viser en video, der tilfældigvis blev optaget samtidig. Her ses de to veninder grine og tale med forbipasserende, inden de satte sig ind i en bil og blev kørt hjem.

Uhyggeligt mysterium: Hvorfor blev de skånet?

Cirka tre kvarter efter at være kommet hjem ringede de ti gange til Goncalves ekskæreste, hvilket satte gang i spekulationer om, hvorvidt han kunne stå bag.

Noget både de dræbtes familier og politiet har afvist.

Til fest i området

20-årige Xana Kernodle og Ethan Chapin blev også dræbt den aften. De havde været kærester i et års tid, og Xana Kernodle arbejdede sammen med Madison Mogen på en græsk restaurant.

På aftenen for drabet havde de været til en fest i området, men kom tilbage til huset ved 2-tiden, nogenlunde samtidig med de to veninder.

Politiet mener, at drabene fandt sted ved 4-tiden om morgenen.

De fire venner var dog ikke alene hjemme, da drabene fandt sted. Mens de befandt sig på henholdsvis anden og tredje sal i huset, lå to andre roommates og sov nedenunder.

Det var ifølge The New York Times en af dem, der alarmerede politiet dagen efter. Men der skulle gå otte timer, fra drabene blev begået, til der blev slået alarm næste dag ved middagstid.