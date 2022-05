Sigtet for drab på Mia: Hyrer kendt advokat

Den 36-årige mand, som er fængslet for drabet på den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn, har skiftet advokat.

Ekstra Bladet erfarer, at manden har hyret den erfarne og kendte forsvarsadvokat Mette Grith Stage. Det bekræfter hun over for Ekstra Bladet.

- Han bad via politiet om, at jeg overtager forsvarer-hvervet, og det har jeg sagt ja til, siger Mette Grith Stage.

Hun overtog drabssagen som advokat 20. april og har foreløbigt haft et møde med sin klient en enkelt gang i fængslet.

- Hvorfor har du sagt ja til at overtage sagen?

- Mit udgangspunkt som forsvarsadvokat er, at dem, der ønsker mig som advokat, skal have mig, hvis det er en sag, jeg er kompetent til. Denne sag er frygtelig og tragisk, men jeg forholder mig ikke til sagstypen, eller om en person er skyldig eller uskyldig, siger Mette Grith Stage. Hun indrømmer dog blankt, at hun gjorde sig nogle tanker, da hun blev spurgt.

- Jeg gav det en ekstra overvejelse. Ikke fordi jeg tænkte på at sige nej, men når man går ind i sådan en sag, følger der meget negativt med. Jeg har oplevet fra mange andre sager, at almindelige borgere kan blive meget stødt, og så synes de, at de gerne vil sende mig nogle 'venlige hilsener' om, hvilket forfærdeligt menneske jeg er, fordi jeg forsvarer en klient, der er sigtet i en sådan sag.

- Men jeg forsvarer ikke forbrydelser. Jeg forsvarer mine klienter. Og ingen er som bekendt skyldig, før dommen er afsagt, siger Mette Grith Stage og tilføjer om folks reaktioner:

- Jeg synes jo, at det er trist. For så har folk ikke forstået vores retssystem, at alle har ret til en forsvarer, uanset hvilken grum sag man er sigtet for.

- Hvilken udfordring er den største i denne sag?

- Jeg kan ikke kommentere selve sagen nærmere, da den stadig kører for lukkede døre, siger Mette Grith Stage.

Hun har været forsvarer i en række højt profilerede og omtalte straffesager, bl.a. i sagen om drabet på rockerlærlingen Mudi i Aarhus, teenagepigen fra Kundby, der blev dømt for terrorplanlægning, og i sagen om drabet på radiovært Nedim Yasar, hvor hendes klient blev frifundet i landsretten.

Fængslingsfrist udløber

Politi og teknikere i Dronninglund skov i februar. Foto: René Schütze

I dag udløber fængslingsfristen på den 36-årige mand, der blev anholdt kort efter Mia Stevns forsvinden efter en bytur i Aalborg natten til søndag 6. februar. Han havde derfor som arrestant mulighed for at komme for en dommer, der skulle vurdere forlænget fængsling.

Men manden er frivilligt gået med til yderligere fire ugers varetægtsfængsling, oplyste Nordjyllands Politi i går.

Efter anholdelsen i grundlovsforhøret nægtede den 36-årige sig skyldig.

Da Mia forsvandt, indledte politiet en massiv eftersøgning og efterforskning. 10. februar fandt politiet ligdele i Dronninglund Skov, der viste sig at tilhøre den unge kvinde. I første omgang blev to 36-årige mænd sigtet for drab. Anklagemyndigheden har siden droppet drabssigtelsen mod den ene, læs om det her.

Nordjyllands Politi har siden da været meget lukkede i forhold til den videre efterforskning af sagen.