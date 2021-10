Sigtet for drab på Tinder-date

Isimemen Etute er sigtet for at have dræbt 40-årige Jerry Smith, efter han opdagede at det ikke var den 'Angie', han havde matchet med på Tinder

Den 18-årige Isimemen Etute er blevet sigtet for at have dræbt en mand, han var på Tinder-date med.

Det skriver New York Post

Den dræbte er 40-årige Jerry Smith, som skulle have matchet med Etute på Tinder ved hjælp af en profil, hvor han udgav sig for at hedde 'Angie'.

De to skulle have været intime på deres første date, hvorefter Etute skulle have fattet mistanke om, at han var på date med en mand og ikke 'Angie', som han havde forventet.

En måned efter skulle have han igen være vendt tilbage til 'Angie's lejlighed for at få endegyldig afklaring. Efter han fandt ud af, at 'Angie' var en mand, gik det helt galt.

Etute skulle herefter have brutalt overfaldet Jerry Smith med slag i ansigtet. Smith blev efterfølgende fundet død i sin lejlighed som følge af voldsomme slag mod hovedet.

Den 18-årige mand skulle have brugt denne sæson på at spille amerikansk fodbold på universitetsniveau for Virginia Tech, men han har været suspenderet, siden sagen brød ud. Den sigtede har derfor i stedet siddet i husarrest hos sin familie i Virginia Beach.