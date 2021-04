Sigtet for drab: Skyldte hende ni millioner

Politiet fik meldingen 'om skud på åben gade' klokken 08.27. Ifølge norsk medie skyldte den formodede gerningsmand et stort million beløb til den dræbte

Norsk politi mener, at det er en årelang økonomisk strid, der ligger til grund for, at en kvinde onsdag morgen blev skudt og dræbt på åben gade i hovedstaden Oslo.

Det skriver mediet VG.

Konkret skyldte manden ifølge VG kvinden, hvad der svarer til ni millioner kroner.

Foto: Ritzau Scanpix/Ole Berg-Rusten

Forretningsrelation

Efterforskningsleder Grete Metlid forklarer til mediet, at der ikke har været en familierelation mellem de to.

- Det er nærmere en relation, der knytter sig mod noget mere forretningsmæssigt. Det kan være en civil retssag, og muligvis dreje sig om en igangværende sag, lyder det.

Ifølge VG's oplysninger blev manden i 30'erne kort før jul dømt til at skulle betale pengene til kvinden i 50'erne i forbindelse med to boligprojekter, hvor han var hyret ind som projektleder.

VG beretter videre, at den drabssigtede mand skulle efter planen være mødt i tingretten torsdag. Her skulle hans selskab angiveligt opløses.

Mange skud

Ifølge operationslederen brugte gerningsmanden et ethåndsskydevåben, da han dræbte kvinden. Politiet fik meldingen 'om skud på åben gade' klokken 08.27, oplyste en operationsleder tidligere onsdag.

VG har talt med en mand på arbejde på en byggeplads nær gerningsstedet. Manden fortalte, at han hørte i alt seks skud.

- Det var først et skud og så fem til. De kom ganske hurtigt, siger han.

Avisen har også talt med et øjenvidne, der passerede forbi.

- Der lå en blødende person på gaden, sagde øjenvidnet til VG.

Den dræbte kvindes familie er underrettet. Politiet ønsker foreløbig ikke at røbe kvindens identitet.