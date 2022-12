Sigtet for drabsforsøg: Cykel-handel gik helt galt

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Med bøjet nakke og langsomme skridt tog en 20-årig mand plads i vidneskranken ved Retten på Frederiksberg.

Her blev han sigtet for drabsforsøg ved at stikke en mand med et knivstik af livstruende karakter i maven 23. december omkring klokken 8.30 på Amager ved en fejlslået cykel-handel.

Den 20-årige mand, der var iført Gucci-kasket, gråt Armani-tracksuit og en mørk Moncler-jakke, erkender grov vold, men nægter sig skyldig i drabsforsøg.

Mændene havde aftalt at mødes på Amager, fordi den 20-årige sigtede havde en cykel til salg på Facebook Marketplace, som den forurettede gerne ville købe. Men handlen gik altså grueligt galt.

- Jeg er 20 år gammel. Han skulle bare købe min cykel. Hvorfor skulle jeg slå ham ihjel? Det er ikke, fordi jeg er sådan et menneske, der bare går og stikker andre ned, sagde den unge sigtede, på trods af at han lige havde erkendt knivstikkeriet.

Offeret blev fragtet til hospitalet med sine skader.

Offeret blev fragtet til hospitalet med sine skader. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge den sigtede begyndte knivofferet at opføre sig aggressivt, efter de to afslog handlen. Lige omvendt lød det fra offerets forklaring til politiet, som blev læst højt i retten.

- Det var også midt om morgenen, så jeg var også træt, sagde den 20-årige videre.

Havde foldekniv i tasken

Den 20-årige sigtede fortalte, at han ofte havde sin foldekniv med sig - primært for at skræmme.

- Der sker så mange ting i København for tiden, så jeg vil gerne være sikker, forklarede den sigtede.

Siden knivstikkeriet 23. december har der været yderligere fem overfald med kniv. Københavns Politi oplyser dog, at hændelsen 23. december ikke har relation til de øvrige.

Manden blev varetægtsfængslet i fire uger.