Sigtet for drabsforsøg: Han var Nannas mareridt

Ung mand sigtet for drabsforsøg. Nu står Nanna frem og fortæller, at den sigtede også overfaldt hende få måneder forinden. Hun er i dag plaget af stress og panik-angst

Ekstra Bladet

Hårene rejste sig, og hun fik gåsehud på den ubehagelige måde, da hun forleden læste Ekstra Bladets artikel om en 22-årig mand, der efter et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg blev sigtet for drabsforsøg mod en 19-årig kvinde i Vejen cirka 20 kilometer vest for Kolding.

For Nanna Bjørch gik tiden i stå, mens hun læste følgende passage i Ekstra Bladet:

'Den 22-årige mand holdt ifølge sigtelsen en kniv for halsen af den 19-årige kvinde, mens han skulle have råbt 'jeg er nødt til at slå dig ihjel - eller noget lignende'.