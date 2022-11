16-årig dreng sigtet for drabsforsøg efter knivstikkeri, men nægter at have gjort noget med forsæt

RETTEN I LYNGBY: En 16-årig dansk dreng med lysebrunt lidt krøllet hår er netop blevet ført ind i retslokalet af to betjente i civil. Drengen har træningsbukser og en tynd vindjakke på og bare fødder i skoene. Han sætter sig i midten af det store lokale og krammer sine hænder foran sig.

- Kan det passe, at du er blevet anholdt i nat klokken 00.37? spørger dommeren, og drengen siger, at det godt kan passe.

Politiet ved Allerød Station i nat. Foto: Kenneth Meyer

Den 16-årige bliver sigtet for forsøg på manddrab, og anklager Christina Grue læser sigtelsens ordlyd højt. Den går på, at han klokken cirka 23.44 fredag aften på Stationsvej 4 i Allerød i den hensigt at dræbe, stak en ligeledes 16-årig dreng med kniv i maven. Det medførte, at den dreng fik operationskrævende sår, blandt andet hul på tyktarmen, lyder det.

- Hvordan forholder du dig til sigtelsen? spørger dommeren, og forsvarsadvokat Flemming Hessner svarer på drengens vegne.

- Min klient har ikke gjort noget med forsæt, men det faktiske kan han godt erkende, siger han.

Forsvarsadvokaten lader retten vide, at den 16-årige gerne vil forklare sig om, hvad der skete.

Men hvad han siger om forløbet, er uvist for offentligheden. Anklageren beder om, at dørene bliver lukket. Det skyldes sagens nærmere opklaring, men også den 16-åriges unge alder.

Grundlovsforhøret fortsætter med dørlukning, hvor dommeren skal tage stilling til, om den anholdte skal varetægtsfængles.

Den sigtede er beskyttet af navneforbud.

Politiet har tidligere lørdag oplyst, at der var nogle grupper af drenge ved Allerød Station, da knivstikkeriet fandt sted, men at man endnu ikke kendte baggrunden for den voldsomme begivenhed.

Dommeren besluttede efter et kort grundlovsforhør at fængsle den 16-årige i fire uger.

Den sårede dreng er udenfor livsfare.