Sigtet for farlig voldtægt

Voldtægt af særlig farlig karakter, drabsforsøg og røveri.

Det er blot nogle af de sigtelser, en 29-årig mand har fået rejst mod sig.

Manden bliver mandag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør, og her skal en dommer tage stilling til, om han skal fængsles, mens politiet efterforsker sagen.

Ifølge sigtelsen blev kvinden udsat for voldtægt og halsgreb på en adresse i Nordsjælland 2. januar. Ud over at have tvunget kvinden til samleje tvang han hende til at udføre andre seksuelle handlinger.

Hun blev ligeledes udsat for slag og spark, lyder det i sigtelserne mod manden.

Den voldsomme behandling skulle have fundet sted søndag mellem klokken 05.40 og 06.35. Da manden gik, tog han ifølge politiet kontanter og en telefon med sig. Det er årsagen til, at han også er blevet sigtet for røveri.

Kvinden er ældre end manden, men ved retsmødet er der blevet anmodet om navneforbud for kvinden. Derfor undlader Ritzau at skrive nærmere detaljer, der kan identificere hende.

Den 29-årige blev anholdt søndag formiddag. Hvordan politiet kom på sporet af ham så hurtigt, er dog ikke oplyst.

Der er heller ikke oplysninger om, hvordan han forholder sig til sigtelserne.