Sigtet for fem drab i Norge: Hans mor er dansk

Ekstra Bladet i Norge: Politiets sigtede for de fem drab i Kongsberg har dansk mor, oplyser mandens forsvarsadvokat til Ekstra Bladet

Den 37-årige mand, der er sigtet for fem drab i Kongsberg i Norge, har en dansk mor.

Det oplyser hans forsvarsadvokat, Fredrik Neumann, til Ekstra Bladet, der er til stede i Drammen, hvor manden netop er blevet afhørt.

Forsvarsadvokaten mødte pressen efter knap treogenhalv time på politistationen.

Han ved ikke, om manden tidligere har boet i Danmark.

Advokaten fortæller, at den sigtede samarbejder med politiet.

- Han samarbejder med politiet, og han forklarer sig i detaljer om hændelsen.

- Han er præget af situationen, siger han, adspurgt om mandens tilstand.

Hvordan den 37-årige forholder sig til sigtelserne, vil han ikke kommentere på.

Brugte bue og pil

Klokken 18.13 indløb meldinger om en mand, der skød efter folk med bue og pil, i den lille by Kongsberg sydvest for Oslo.

I alt fem mennesker blev dræbt, mens to andre blev sårede.

Den 37-årige mand blev anholdt omtrent en halv time efter de første nødopkald.

Det norske politi har endnu ikke et motiv for angrebet, men fortalte tidligere, at man også efterforsker, om der kan være tale om terror.

Opdateres ...