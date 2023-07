RETTEN I SVENDBORG (Ekstra Bladet): En 42-årig mand blev gennem næsten tre timer torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg i en voldtægtssag.

Ekstra Bladet var til stede, da sigtelserne blev læst op for den 42-årige mand. Ifølge sigtelsen skulle han på endnu ikke nærmere tidspunkter i 2021 adskillige gange have gennemført samlejer med en kvinde, der ikke gav samtykke til at have sex med ham.

Det skete blandt andet med vold, selv om kvinden forsøgte at modsætte sig.

Også den 10. juli, dvs. for godt to uger siden, skulle han igen have tiltvunget sig samleje med den samme kvinde. Efter voldtægten skulle han have truet kvinden med ikke at gå til politiet.

Alle episoder er foregået på to forskellige adresser på Sydfyn.

Kvinden, som er voksen og har en form for familiemæssig relation til manden, er efter retsplejeloven automatisk omfattet af navneforbud. Forsvarsadvokat Michael Meyn forsøgte på vegne af sin klient at få nedlagt navneforbud på den sigtede, men efter protest fra Ekstra Bladet fik han ikke medhold af retsformanden.

Derefter valgte retsformanden at lukke dørene på anmodning af anklageren af hensyn til sagens efterforskning, og fordi der stadig er vidner, som politiet skal afhøre.

Efter næsten tre timer blev den 42-årige varetægtsfængslet i fire uger.