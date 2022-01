Sigtet for forbudte vingummibamser

En 60-årig mand havde taget forskud på festen, da han blev stoppet i bil af en patrulje 3.43 på Rødbyvej i Nakskov natten til nytårsaften.

Betjentene kunne konstatere, at han ikke havde et kørekort, og herudover virkede han påvirket. Derfor fik han taget en narkometertest, der bekræftede deres anelser - den slog nemlig ud for amfetamin, kokain og hash.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.

Stort hash-lager i hjemmet

Resultatet fik patruljen til at ransage bilen, og her blev fundet 15 joints, 10 gram amfetamin og 23 vingummibamser med THC - det psykoaktive stof i cannabis.

Fangsten gav anledning til at ransage mandens hjem, hvilket gav yderligere pote. Her fandt politiet 694 joints, 248 vingummibamser med THC, samt 172 gram nol, der lå i fryseren.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi er især de forbudte vingummibamser et usædvanligt fund.

- Det er ikke noget, der umiddelbart er set i kredsen før, oplyser presseafdelingen.

Den 60-årige mand blev anholdt og sigtet for narkokørsel, kørsel uden førerret og for narkosalg. Han blev løsladt igen uden at være fremstillet i grundlovsforhør.