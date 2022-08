Fire år i helvede: Mor troede, eksmanden tog deres to børn med på ferie. Nu er han fængslet for brutale overgreb mod især sin datter

Rejsen blev præsenteret som en måneds sommerferie i Afrika. Men den endte efter alt at dømme i et mere end fire et halvt år langt mareridt for to børn fra Odense. En pige og en dreng.

Børnenes far sidder nu varetægtsfængslet for en stribe uhyggelige overgreb mod især datteren begået i Somalia og Kenya.